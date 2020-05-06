В Киеве COVID-19 подтвердили у 1652 человек: за сутки коронавирус обнаружили у двух дошкольников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. За минувшие сутки в столице коронавирусной болезни подтвердили у 68 человек, из них трое медиков и двое маленьких детей. Всего на сегодня в Киеве коронавирус подтвердили у 1652 человек. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердилось заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 68 человек. Трое из них — медики. На сегодня в столице уже 1652 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, — сказал городской голова.
По его словам, заболели 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет и девочка 4 лет, 45 мужчин в возрасте от 19 до 67 лет и мальчик, которому 5 лет.
В больницы столицы госпитализированы 24 пациента, другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.
Напомним, на утро среды в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 летальных.