У Києві чоловік влаштував стрілянину по перехожих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Солом’янському районі столиці чоловік влаштував стрілянину біля кафе. Троє потерпілих отримали синці, від госпіталізації відмовились. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
“Учора, о 21:30 на лінію „102“ зателефонував очевидець та повідомив, що бачив, як невідомий чоловік стріляв з пістолета у бік перехожих. На місце виїхали слідчо-оперативна група та патрулі поліції”, — повідомили у прес-службі.
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Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річний зловмисник сварився зі своєю дружиною. Потім дістав пістолет та почав стріляти у бік відвідувачів кафе. У результаті троє осіб отримали синці і від госпіталізації відмовились.
У поліції зазначили, що чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він не зміг пояснити своїх дій, оскільки знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Поліція оглянула місце події та вилучила сім гільз.
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Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управляння поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.