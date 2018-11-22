У Херсоні близько двох десятків будинків залишаються без тепла

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Внаслідок пошкоджень під час подачі теплоносія на теплотрасах Херсонської теплоцентралі близько 20 будинків залишаються без теплопостачання станом на сьогодні. Про це УНН повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства Херсонської міської ради.