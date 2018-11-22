У Херсоні близько двох десятків будинків залишаються без тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Внаслідок пошкоджень під час подачі теплоносія на теплотрасах Херсонської теплоцентралі близько 20 будинків залишаються без теплопостачання станом на сьогодні. Про це УНН повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства Херсонської міської ради.
"Станом на вчорашній день з опаленням було 85% житлового фонду і 100% об'єктів соціальної сфери. Без опалення залишилися близько 40 будинків", – зазначили у департаменті, відповідаючи на запитання про кількість будинків, які залишилися без опалення внаслідок пошкоджень на теплотрасах ТЕЦ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тарифи на опалення у Києві хочуть підвищити на понад 20%
Наразі проходять роботи з ліквідації пошкоджень.
"Станом на сьогодні без опалення залишаються близько 20 будинків із 40, які були без тепла", – зазначили у департаменті.
Як повідомляв УНН, коли опалювальний сезон вже мав бути розпочатий, АТ "Херсонська ТЕЦ", яке обслуговує майже половину мешканців Херсона, не запустило власні потужності для подачі тепла через заборгованість підприємства перед НАК "Нафтогаз України".
Через відсутність теплопостачання учнів 13 херсонських шкіл відправили на вимушені канікули. 14 листопада роботу котельні "Херсонської ТЕЦ" запустили.
Нагадаємо, у містах, де існували проблеми із розрахунками за теплоенергію, стався зрив опалювального сезону. Серед них опинилися м. Херсон, м. Шепетівка (Хмельницька область), м.Сміла (Черкаська область), м. Кам'янське (Дніпропетровська область), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область).