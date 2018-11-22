В Херсоне около двух десятков домов остаются без тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вследствие повреждений при подаче теплоносителя на теплотрассах Херсонской теплоцентрали около 20 домов остаются без теплоснабжения по состоянию на сегодня. Об этом УНН сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Херсонского городского совета.
"По состоянию на вчерашний день с отоплением было 85% жилого фонда и 100% объектов социальной сферы. Без отопления остались около 40 домов", – отметили в департаменте, отвечая на вопрос о количестве домов, оставшихся без отопления в результате повреждений на теплотрассах ТЭЦ .
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Сейчас ведутся работы по ликвидации повреждений.
"По состоянию на сегодня без отопления остаются около 20 домов из 40, которые были без тепла", – отметили в департаменте.
Как сообщал УНН, когда отопительный сезон уже должен был быть начат, АО "Херсонская ТЭЦ", которое обслуживает почти половину жителей Херсона, не запустило собственные мощности для подачи тепла из-за задолженности предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины".
Из-за отсутствия теплоснабжения учеников 13 херсонских школ отправили на вынужденные каникулы. 14 ноября работу котельной "Херсонской ТЭЦ" запустили.
Напомним, в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию, произошел срыв отопительного сезона. Среди них оказались м. Херсон, г. Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г. Каменское (Днепропетровская область), г. Кривой Рог (Днепропетровская область).