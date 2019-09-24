У Харкові та Одесі евакуюють два суди через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Київський районний суд міста Одеси та Харківський апеляційний суд "замінували". Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужбу судів.
"Сьогодні, приблизно о 15:20, надійшло повідомлення про замінування будівлі Київського районного суду міста Одеси", - зазначили у суді.
Наразі проводиться евакуація співробітників та відвідувачів суду.
"24 вересня 2019 року надійшла інформація про замінування будівлі суду. Харківський апеляційний суд вимушений тимчасово припинити свою роботу для проведення правоохоронними органами всіх необхідних дій", - вказали в суді.
Наразі також проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.
Нагадаємо, 20 вересня Києвом прокотилася хвиля "мінувань".