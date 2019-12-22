У Гватемалі загинули 19 осіб через зіткнення вантажівки і автобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Унаслідок серйозної ДТП за участю автобуса на сході Гватемали загинули 19 осіб, близько трьох десятків дістали поранення. Про це інформує УНН з посиланням на Сіньхуа.
"У суботу близько 03:30 за місцевим часом поблизу міста Гуалан вантажівка, яка перевозила фрукти, врізалася в автобус далекого сполучення з 55 пасажирами, що йшов попереду. В результаті щонайменше 19 осіб загинули, ще 26 дістали поранення. Поранених доправили до найближчої лікарні", - йдеться в повідомленні.
Попереднє розслідування показало, що причиною катастрофи стало перевищення швидкості вантажівкою на ділянці вигину дороги.
У рамках розслідування поліція затримала обох водіїв.
Нагадаємо, у в'язниці Гондурасу у сутичках загинули 18 людей.