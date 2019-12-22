У в'язниці Гондурасу у сутичках загинули 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У в'язниці місті Тела (Гондурас) між ворогуючими бандами виникла бійка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
В результаті інциденту, щонайменше, 18 ув'язнених були вбиті і 16 поранені.
Представники влади назвали подію найгіршим з недавніх спалахів насильства у в'язницях країни.
Національні міжвідомчі сили безпеки (FUSINA) вже взяли ситуацію в виправній установі під контроль.
Бої в переповнених тюрмах Гондурасу часті, оскільки вуличні банди змагаються за контроль всередині установ. Ці банди, відомі як марас, зробили Гондурас однієї з найжорстокіших країн у світі.
Раніше, 17 грудня уряд оголосив надзвичайний стан у пенітенціарній системі, передавши контроль над в'язницями силам безпеки в спробі зупинити хвилю насильства.
Проте, виступаючи на умовах анонімності високопоставлений військовий чиновник заявив агентству, що формально сили безпеки не взяли під контроль в'язницю в північному портовому місті Тела до того, як там почалося насильство.
Нагадаємо, у Гондурасі спалахнули протести після засудження брата президента за торгівлю наркотиками.