У голови Вінницької ОДА підтвердили коронавірус

"У мене коронавірус. Сьогодні ковідну пневмонію підтвердила комп’ютерна томографія. Зрозуміло, що певний час я буду на самоізоляції... Так, я теж потрапив у статистику інфікованих", - повідомив чиновник.

Як повідомлялося раніше в УНН, мер Києва Віталій Кличко одужав від COVID-19.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину: хто у "червоній".