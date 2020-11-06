У голови Вінницької ОДА підтвердили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У голови Вінницької ОДА Сергія Борзова підтвердили коронавірусну пневмонію. Про це сам чиновник написав на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.
"У мене коронавірус. Сьогодні ковідну пневмонію підтвердила комп’ютерна томографія. Зрозуміло, що певний час я буду на самоізоляції... Так, я теж потрапив у статистику інфікованих", - повідомив чиновник.
Як повідомлялося раніше в УНН, мер Києва Віталій Кличко одужав від COVID-19.
Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину: хто у "червоній".