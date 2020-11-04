Кличко одужав від COVID-19

“Радий повернутись до активної роботи. Мій тест на коронавірус (коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.) негативний, я почуваю себе добре. Тобто, зараз вже повен сил і готовий працювати”, — сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, 24 жовтня у Кличка підтвердили коронавірус. За його словами, сам він почувався добре, однак змушений був піти на самоізоляцію — працюватиму з дому.