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Кличко одужав від COVID-19

Кличко одужав від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко отримав негативний результат тесту на COVID-19 і повернувся до активної роботи. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Радий повернутись до активної роботи. Мій тест на коронавірус (коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.) негативний, я почуваю себе добре. Тобто, зараз вже повен сил і готовий працювати”, — сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, 24 жовтня у Кличка підтвердили коронавірус. За його словами, сам він почувався добре, однак змушений був піти на самоізоляцію — працюватиму з дому.

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