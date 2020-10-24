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У Кличка підтвердили коронавірус

У Кличка підтвердили коронавірус

Київ • УНН

 • 29757 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У мера Києва Віталія Кличка підтвердили позитивний результат на коронавірус. Про це він повідомив у Telegram-каналі, інформує УНН.

"​​Друзі! Коронавірус підкрався у самий незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту. Робота мера під час пандемії, звичайно, передбачає постійний ризик. Спілкування з людьми, перевірка лікарень. Зокрема, регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19. Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, - невтішний", - йдеться у повідомленні.

За його словами, сам він почувається добре, однак змушений піти на самоізоляцію - працюватиму з дому.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві за добу коронавірус виявили ще у 560 людей.

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