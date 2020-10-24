У Кличко подтвердили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. У мэра Киева Виталия Кличко подтвердили положительный результат на коронавирус. Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает УНН.
"Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста. Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался предохраняться. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, - неутешительный", - говорится в сообщении.
По его словам, сам он чувствует себя хорошо, однако вынужден пойти на самоизоляцию - работать из дома.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 560 человек.