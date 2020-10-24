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У Києві за добу коронавірус виявили ще у 560 людей

У Києві за добу коронавірус виявили ще у 560 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Києві за добу коронавірус виявили ще у 560 людей, найбільша кількість зафіксована у Деснянському районі - 101. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал КМДА.

"За минулу добу у Києві коронавірус виявили у 560 людей. 18 хворих померли. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили: у Деснянському районі – 101, у Солом'янському – 71 та в Оболонському районі – 64. Госпіталізували до лікарень столиці за добу 47 пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу одужали 197 людей, у столичних лікарнях від коронавірусу лікуються 1680 хворих.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у столиці вже 33 тис. 695. Усього коронавірус подолали 11 тис. 686 мешканців Києва, померли 674 киян", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вже 337 тис. випадків COVID-19, за добу — понад 7 тисяч.

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