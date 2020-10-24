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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 63108 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 89146 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104036 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123448 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100206 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101194 просмотра

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В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 560 человек

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 560 человек

Киев  •  УНН

 • 16114 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 560 человек, наибольшее количество зафиксировано в Деснянском районе - 101. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"За прошедшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 560 человек. 18 больных умерли. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Деснянском районе - 101, в Соломенском - 71 и в Оболонском районе - 64. Госпитализировали в больницы столицы за сутки 47 пациентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки выздоровели 197 человек, в столичных больницах от коронавируса лечатся 1680 больных.

"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 33 тыс. 695. Всего коронавирус преодолели 11 тыс. 686 жителей Киева, умерли 674 киевлян", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине уже 337 тыс. случаев COVID-19, за сутки - более 7 тысяч.

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