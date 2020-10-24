В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 560 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 560 человек, наибольшее количество зафиксировано в Деснянском районе - 101. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
"За прошедшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 560 человек. 18 больных умерли. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Деснянском районе - 101, в Соломенском - 71 и в Оболонском районе - 64. Госпитализировали в больницы столицы за сутки 47 пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки выздоровели 197 человек, в столичных больницах от коронавируса лечатся 1680 больных.
"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 33 тыс. 695. Всего коронавирус преодолели 11 тыс. 686 жителей Киева, умерли 674 киевлян", - указано в сообщении.
Напомним, в Украине уже 337 тыс. случаев COVID-19, за сутки - более 7 тысяч.