Кличко оправился от COVID-19

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 16333 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 46658 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 52043 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 73218 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 92574 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 97645 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100725 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114204 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115251 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126442 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Кличко оправился от COVID-19

Кличко оправился от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17776 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко получил отрицательный результат теста на COVID-19 и вернулся к активной работе. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус (коронавирусную болезнь COVID-19 — ред.) отрицательный, я чувствую себя хорошо. То есть, сейчас уже полон сил и готов работать”, — сказал Виталий Кличко.

Напомним, 24 октября у Кличко подтвердили коронавирус. По его словам, сам он чувствовал себя хорошо, однако вынужден был пойти на самоизоляцию — работать из дома.

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