Кличко оправился от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко получил отрицательный результат теста на COVID-19 и вернулся к активной работе. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус (коронавирусную болезнь COVID-19 — ред.) отрицательный, я чувствую себя хорошо. То есть, сейчас уже полон сил и готов работать”, — сказал Виталий Кличко.
Напомним, 24 октября у Кличко подтвердили коронавирус. По его словам, сам он чувствовал себя хорошо, однако вынужден был пойти на самоизоляцию — работать из дома.