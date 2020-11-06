У главы Винницкой ОГА подтвердили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. У главы Винницкой ОГА Сергея Борзова подтвердили коронавирусную пневмонию. Об этом сам чиновник написал на личной странице в Facebook, передает УНН.
"У меня коронавирус. Сегодня ковидную пневмонию подтвердила компьютерная томография. Понятно, что некоторое время я буду на самоизоляции... Да, я тоже попал в статистику инфицированных", - сообщил чиновник.
Как сообщалось ранее в УНН, мэр Киева Виталий Кличко вылечился от COVID-19.
Напомним, в Украине обновили зоны карантина: кто в "красной".