У ФРН примусять соцмережі швидко видаляти небажаний контент
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр юстиції Німеччини Гайко Маас представив законопроект, що має примусити соціальні мережі оперативніше видаляти контент, на який скаржаться користувачі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Згідно з документом, ігнорування скарг юзерів, часткове або запізніле реагування на них вважатимуться правопорушеннями. Відповідальні особи будуть каратися штрафом на суму до п’яти мільйонів євро, а компанії — до 50 мільйонів євро. Скарги користувачів мають розглядатися невідкладно, а очевидно заборонений контент — видалятися протягом 24 годин. Загалом увесь небажаний контент повинен видалятися не пізніше, ніж через сім днів після надходження скарг.
На думку міністра, найбільшою проблемою є те, що соцмережі Facebook і Twitter недостатньо серйозно сприймають скарги.
“Вони продовжують видаляти надто мало забороненого контенту. І роблять це недостатньо швидко”, — сказав Г.Маас, коментуючи результати моніторингу оперативності видалення небажаних публікацій на Facebook, Twitter і YouTube у січні та лютому.
За результатами моніторингу, Facebook у вказаний період видалив 39% дописів, на які скаржилися користувачі, у тому числі 33% — протягом доби. На Twitter реагували тільки на одну скаргу з сотні й жодну з публікацій не видалили протягом 24 годин. У той же час на YouTube прибрали 90% відео, на які надійшли скарги, у тому числі 82% — протягом доби.
Як повідомляв УНН, у соцмережі Facebook запрацювала нова функція, завдяки якій фейкові новини будуть отримувати спеціальні позначки.