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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Держдумі РФ 22 лютого планують обговорити ситуацію з "ЛНР" та "ДНР"

У Держдумі РФ 22 лютого планують обговорити ситуацію з "ЛНР" та "ДНР"

Київ • УНН

 • 14988 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Держдума РФ на своєму найближчому пленарному засіданні, наміченому на 22 лютого, обговорить ситуацію, пов'язану із загостренням на Донбасі та реакцією Заходу. Про це у суботу у своєму Telegram-каналі повідомив спікер палати В'ячеслав Володін, передає УНН.

Деталі

"... Тисячі біженців, жінки з дітьми тікають від війни", - констатував політик, зауваживши, що ніхто з учасників Мюнхенської конференції з безпеки не перейнявся цим питанням. 

При цьому, продовжив він, західні політики загрожують санкціями небачених масштабів, "якщо Росія стане на захист своїх громадян та співвітчизників, які проживають у ДНР та ЛНР", замість прояву занепокоєння за долі та життя людей, намагаючись "виправдати поведінку Києва".

"...На найближчому засіданні Державної думи обговоримо ці питання", - сказав Володін.

Контекст

18 лютого після масового артобстрілу бойовиками Донбасу, бойовики "ДНР" і "ЛНР" оголосили про початок "масової евакуації" населення в Росію.

За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом накаже військовим перейти в наступ".

Через час в окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, які знімають готівку.

Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.

Пізніше в центрі Донецька прогримів вибух. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що "вибух" в Донецьку - це свідома провокація бойовиків.

Як заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти планують звинуватити українських військових у їх загибелі.

Українські Національні Новини

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