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У ДБР запевняють, що не оспорювали питання отримання Україною Томосу

У ДБР запевняють, що не оспорювали питання отримання Україною Томосу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У рамках досудових розслідувань ДБР не оспорювались та не перевірялись питання отримання Україною Томосу про автокефалію. Про це під час брифінгу заявив в.о. Директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДБР.

Як пояснив очільник ДБР, кримінальне провадження, на яке у своїх публічних заявах посилався колишній Президент України, насправді стосувалося не Томосу, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату. Воно було зареєстроване на підставі рішення суду ще за керівництва Романа Труби і наразі закрито.

“Вказане провадження було відкрито за заявою вірян цієї громади і порушувало питання, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади. Після проведення досудового розслідування, оцінки всіх можливих фактів й проведення всіх необхідних розшукових дій ця справа наразі закрита. Слідчими не встановлено ознак кримінального правопорушення, яке підпадає від статтю 161 КК України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань”, — зауважив Соколов.

На його думку, скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату повинно розглядатися у рамках адміністративного або цивільного судочинства. Керівник Бюро також застеріг публічних діячів від політизації роботи ДБР та спекуляцій на релігійні теми.

“ДБР діє виключно в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії. З цього приводу нами проведені консультації з представниками різних релігійних громад, до яких доведено позицію державного бюро розслідувань”, — резюмував Соколов.

Нагадаємо, п’ятий Президент України Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрито справу через отримання Томосу про автокефалію.

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