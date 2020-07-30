У ДБР запевняють, що не оспорювали питання отримання Україною Томосу

Як пояснив очільник ДБР, кримінальне провадження, на яке у своїх публічних заявах посилався колишній Президент України, насправді стосувалося не Томосу, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату. Воно було зареєстроване на підставі рішення суду ще за керівництва Романа Труби і наразі закрито.

“Вказане провадження було відкрито за заявою вірян цієї громади і порушувало питання, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади. Після проведення досудового розслідування, оцінки всіх можливих фактів й проведення всіх необхідних розшукових дій ця справа наразі закрита. Слідчими не встановлено ознак кримінального правопорушення, яке підпадає від статтю 161 КК України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань”, — зауважив Соколов.

На його думку, скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату повинно розглядатися у рамках адміністративного або цивільного судочинства. Керівник Бюро також застеріг публічних діячів від політизації роботи ДБР та спекуляцій на релігійні теми.

“ДБР діє виключно в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії. З цього приводу нами проведені консультації з представниками різних релігійних громад, до яких доведено позицію державного бюро розслідувань”, — резюмував Соколов.

Нагадаємо, п’ятий Президент України Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрито справу через отримання Томосу про автокефалію.