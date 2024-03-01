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У британській розвідці оцінили спроможності ОПК рф у забезпеченні війни цього року

Київ • УНН

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Хоча російська оборонна промисловість не може повністю відповідати вимогам рф війни з Україною, британська розвідка вказує на те, що вона може забезпечити матеріальну перевагу над Україною до 2024 року.

У британській розвідці оцінили спроможності ОПК рф у забезпеченні війни цього року

Оборонно-промисловий комплекс рф не здатний повністю забезпечити потреби у війні проти України, але при цьому може забезпечити перевагу над Україною у цьому році. Про це йдеться у новому звіті розвідки, який опублікувало міністерство оборони Британії на сторінці в Х, пише УНН.

Як зазначається, російська оборонна промисловість значно збільшила своє виробництво у 2023 році. росіяни досягли цього за рахунок збільшення робочої сили приблизно до 3,5 млн осіб, розширення наявних виробничих ліній, а також повернення простоюючих потужностей. 

Втім, у розвідці зазначили, що росіяни больше реконструюють та модернізують свої товари оборонно-промислового комплексу, аніж виробляють нові. 

Зокрема, переважна більшість основних бойових танків, вироблених у 2023 році, складається з відремонтованих машин.

У Міноборони Британії зазначають, що виробництво артилерійських боєприпасів різко зросло у 2023 році і, ймовірно, ще більше збільшиться у 2024 році. Однак виробництво боєприпасів, ймовірно, досягне піку в наступні 12 місяців через обмеженість потужностей.

Хоча оборонна промисловість не в змозі повністю задовольнити вимоги рф у війні проти України, вона майже напевно здатна забезпечити матеріальну перевагу над Україною протягом 2024 року

- вказали в розвідці. 

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Тетяна Краєвська

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