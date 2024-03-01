В британской разведке оценили возможности ОПК рф в обеспечении войны в этом году

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
  •  66757 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  133358 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  151423 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  140287 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  143497 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  148077 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  164097 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  170241 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  161193 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В британской разведке оценили возможности ОПК рф в обеспечении войны в этом году

Хотя российская оборонная промышленность не может полностью соответствовать требованиям рф войны с Украиной, британская разведка указывает на то, что она может обеспечить материальное превосходство над Украиной до 2024 года.

Война •   •  10577 просмотра
В британской разведке оценили возможности ОПК рф в обеспечении войны в этом году

Переход на F-16: украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по целям

Украинские пилоты отрабатывают тактические ударные приемы в рамках обучения для перехода к эксплуатации самолетов F-16.

Война •   •  10069 просмотра
Переход на F-16: украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по целям

Канада открыта для отправки военных в Украину, но для небоевых задач - министр обороны страны

Канада открыта относительно отправки ограниченного количества военного персонала для обучения украинских войск в Украине.

Война •   •  11625 просмотра
Канада открыта для отправки военных в Украину, но для небоевых задач - министр обороны страны

Запланированный визит Владимира Зеленского на Южный Кавказ перенесен – СМИ Армении

По сообщениям армянских СМИ, запланированные визиты президента Украины Владимира Зеленского в Армению и Азербайджан отложены.

Политика •   •  10040 просмотра
Запланированный визит Владимира Зеленского на Южный Кавказ перенесен – СМИ Армении

На одесском побережье нашли речную мину, ее обезвредили пиротехники

В Одессе на одном из пляжей обнаружили якорную речную мину, ее уничтожили пиротехники.

Общество •   •  10575 просмотра
На одесском побережье нашли речную мину, ее обезвредили пиротехники

Правительство уволило Солодку с должности госсекретаря Минздрава - нардеп

Кабинет Министров уволил Инну Солодку с должности государственного секретаря министерства здравоохранения 1 марта.

Политика •   •  10090 просмотра
Правительство уволило Солодку с должности госсекретаря Минздрава - нардеп

В ГУР подтвердили атаку на вражеский "Панцирь С-1": комплекс выведен из строя

Украинская атака вблизи села Головчино в Белгородской области вывела из строя российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1".

Война •   •  12286 просмотра
В ГУР подтвердили атаку на вражеский "Панцирь С-1": комплекс выведен из строя

Заместитель Столтенберга о ядерных угрозах путина: это часть психологического давления, НАТО не видит непосредственной угрозы применения рф этого оружия

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что россия использует ядерные угрозы для запугивания, НАТО не видит непосредственной угрозы применения россией этого оружия, хотя такие заявления подрывают доверие.

Новости Мира •   •  9859 просмотра
Заместитель Столтенберга о ядерных угрозах путина: это часть психологического давления, НАТО не видит непосредственной угрозы применения рф этого оружия

Министры финансов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий в формулировках относительно войны рф в Украине

Встреча министров финансов G20 в Бразилии завершилась без совместного заявления из-за разногласий между странами относительно оценки войны в Украине и ее влияния на мировую экономику.

Война •   •  21017 просмотра
Министры финансов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий в формулировках относительно войны рф в Украине

На Авдеевском направлении враг имеет некоторые локальные успехи, впрочем ВСУ кое-где восстанавливают утраченные позиции - Тарнавский

Российские военные усилили обстрелы на Авдеевском направлении, достигнув определенных локальных успехов, но украинские войска кое-где возвращают утраченные позиции.

Война •   •  16780 просмотра
На Авдеевском направлении враг имеет некоторые локальные успехи, впрочем ВСУ кое-где восстанавливают утраченные позиции - Тарнавский