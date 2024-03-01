В британской разведке оценили возможности ОПК рф в обеспечении войны в этом году

Оборонно-промышленный комплекс рф не способен полностью обеспечить потребности в войне против Украины, но при этом может обеспечить преимущество над Украиной в этом году. Об этом говорится в новом отчете разведки, который опубликовало министерство обороны Великобритании на странице в Х, пишет УНН.

Как отмечается, российская оборонная промышленность значительно увеличила свое производство в 2023 году. россияне достигли этого за счет увеличения рабочей силы примерно до 3,5 млн человек, расширения имеющихся производственных линий, а также возвращения простаивающих мощностей.

Впрочем, в разведке отметили, что россияне больше реконструируют и модернизируют свои товары оборонно-промышленного комплекса, чем производят новые.

В частности, подавляющее большинство основных боевых танков, произведенных в 2023 году, состоит из отремонтированных машин.

В Минобороны Британии отмечают, что производство артиллерийских боеприпасов резко возросло в 2023 году и, вероятно, еще больше увеличится в 2024 году. Однако производство боеприпасов, вероятно, достигнет пика в следующие 12 месяцев из-за ограниченности мощностей.

Хотя оборонная промышленность не в состоянии полностью удовлетворить требования рф в войне против Украины, она почти наверняка способна обеспечить материальное преимущество над Украиной в течение 2024 года - указали в разведке.

путин признал, что рф уже била по Украине ракетами "Циркон". Пригрозил "Сарматами"