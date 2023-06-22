У Британії розслідують причетність університетів до створення іранських безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про розслідування звинувачень у тому, що дослідники з британських університетів допомогли розробити технологію, яку могли б використовувати іранські військові для створення безпілотників. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Деталі
Повідомляється, що міністерство бізнесу та торгівлі Британії очолює розслідування звинувачень у тому, що вчені та інженери з майже дюжини університетів, можливо, допомогли оновити іранську програму «безпілотника-самогубця».
Розслідування, проведене газетою Jewish Chronicle, виявило, що в деяких дослідницьких проектах беруть участь співробітники двох іранських навчальних закладів - університету Шахід Бехешті та Технологічного університету Шаріфа, які вже більше десяти років перебувають у списку санкцій Великої Британії через їхню роль в іранських програмах зі створення ядерної зброї.
Також зазначається, що співпраця між дослідниками з британських та іранських університетів може допомогти іранському режиму розробити технологію, яка може бути використана для модернізації його безпілотників, якими росія атакує українські міста.
Посилаючись на аналіз наукових статей, газета зазначає, що в одному з проектів, що фінансуються Іраном, британські дослідники працювали над поліпшенням висоти, швидкості та дальності польоту безпілотників.
Британські університети, про які йдеться у публікації, запевняють, що дотримуються юридичних та академічних зобов'язань у своїй міжнародній співпраці.
Цитата
"Ми розслідуємо останні повідомлення. Тим часом ми зробили наші системи більш надійними і розширили Схему затвердження академічних технологій, щоб захистити британські дослідження від глобальних загроз, які постійно змінюються, і відмовляти в заявках, якщо у нас виникають сумніви", - заявив британський прем'єр.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія може почати виробляти іранські безпілотники на своїй території наступного року - розвіддані