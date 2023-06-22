В Британии расследуют причастность университетов к созданию иранских беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о расследовании обвинений в том, что исследователи из британских университетов помогли разработать технологию, которую могли бы использовать иранские военные для создания беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Детали
Сообщается, что Министерство бизнеса и торговли Великобритании возглавляет расследование обвинений в том, что ученые и инженеры из почти дюжины университетов, возможно, помогли обновить иранскую программу «беспилотника-самоубийцы».
Расследование, проведённое газетой Jewish Chronicle, выявило, что в некоторых исследовательских проектах участвуют сотрудники двух иранских учебных заведений - университета Шахид Бехешти и Технологического университета Шарифа, которые уже более десяти лет находятся в санкционном списке Великобритании из-за их роли в иранских программах по созданию ядерного оружия.
Также отмечается, что сотрудничество между исследователями из британских и иранских университетов может помочь иранскому режиму разработать технологию, которая может быть использована для модернизации его беспилотников, которыми россия атакует украинские города.
Ссылаясь на анализ научных статей, газета отмечает, что в одном из проектов, финансируемых Ираном, британские исследователи работали над улучшением высоты, скорости и дальности полета беспилотников.
Британские университеты, о которых говорится в публикации, уверяют, что придерживаются юридических и академических обязательств в своем международном сотрудничестве.
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"Мы расследуем последние сообщения. Тем временем мы сделали наши системы более надежными и расширили Схему утверждения академических технологий, чтобы защитить британские исследования от глобальных угроз, которые постоянно меняются, и отказывать в заявках, если у нас возникают сомнения", - заявил британский премьер.
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