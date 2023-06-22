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В Британии расследуют причастность университетов к созданию иранских беспилотников

Киев • УНН

 • 684713 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о расследовании обвинений в том, что исследователи из британских университетов помогли разработать технологию, которую могли бы использовать иранские военные для создания беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

В Британии расследуют причастность университетов к созданию иранских беспилотников

Детали

Сообщается, что Министерство бизнеса и торговли Великобритании возглавляет расследование обвинений в том, что ученые и инженеры из почти дюжины университетов, возможно, помогли обновить иранскую программу «беспилотника-самоубийцы».

Расследование, проведённое газетой Jewish Chronicle, выявило, что в некоторых исследовательских проектах участвуют сотрудники двух иранских учебных заведений - университета Шахид Бехешти и Технологического университета Шарифа, которые уже более десяти лет находятся в санкционном списке Великобритании из-за их роли в иранских программах по созданию ядерного оружия.

Также отмечается, что сотрудничество между исследователями из британских и иранских университетов может помочь иранскому режиму разработать технологию, которая может быть использована для модернизации его беспилотников, которыми россия атакует украинские города.

Ссылаясь на анализ научных статей, газета отмечает, что в одном из проектов, финансируемых Ираном, британские исследователи работали над улучшением высоты, скорости и дальности полета беспилотников.

Британские университеты, о которых говорится в публикации, уверяют, что придерживаются юридических и академических обязательств в своем международном сотрудничестве.

Цитата 

"Мы расследуем последние сообщения. Тем временем мы сделали наши системы более надежными и расширили Схему утверждения академических технологий, чтобы защитить британские исследования от глобальных угроз, которые постоянно меняются, и отказывать в заявках, если у нас возникают сомнения", - заявил британский премьер.

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