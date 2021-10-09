У Большому театрі в Москві під час вистави загинув актор

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“Декорація впала на сцені під час опери і смерть придавила актора. Його намагалися реанімувати, проте врятувати актора не вдалося”, — сказав співрозмовник агентства.

Деталі

У Большому театрі підтвердили загибель артиста. Спектакль був тут же зупинений, глядачів попросили вийти із залу. У театрі додали, що в даний час “на місці працюють слідчі з метою встановити всі обставини події трагічної події”.

Виставу в Большому театрі скасували після НП.

Загиблий — артист театру Євген Куліш 1983 року народження, уточнило джерело в правоохоронних органах. В опері “Садко” він відсував розташований на сцені трон, в цей час повинна була почати спускатися декорація. Сам артист повинен був пройти вперед — до глядачів.

Додатково

Померла актриса оскароносного фільму “Земля кочівників” Меліса Янделл Сміт.