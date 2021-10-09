У Большому театрі в Москві під час вистави загинув актор
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Декорація на смерть придавила актора на сцені під час опери “Садко” в Большому театрі. Про це пише УНН з посиланням на ТАСС.
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“Декорація впала на сцені під час опери і смерть придавила актора. Його намагалися реанімувати, проте врятувати актора не вдалося”, — сказав співрозмовник агентства.
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У Большому театрі підтвердили загибель артиста. Спектакль був тут же зупинений, глядачів попросили вийти із залу. У театрі додали, що в даний час “на місці працюють слідчі з метою встановити всі обставини події трагічної події”.
Виставу в Большому театрі скасували після НП.
Загиблий — артист театру Євген Куліш 1983 року народження, уточнило джерело в правоохоронних органах. В опері “Садко” він відсував розташований на сцені трон, в цей час повинна була почати спускатися декорація. Сам артист повинен був пройти вперед — до глядачів.
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