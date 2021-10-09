В Большом театре в Москве во время представления погиб актер
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Декорация насмерть придавила актера на сцене во время оперы “Садко” в Большом театре. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.
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“Декорация упала на сцене во время оперы и насмерть придавила актера. Его пытались реанимировать, однако спасти актера не удалось”, - сказал собеседник агентства.
Детали
В Большом театре подтвердили гибель артиста. Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала. В театре добавили, что в настоящее время “на месте работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшего трагического события”.
Спектакль в Большом театре отменили после ЧП.
Погибший — артист театра Евгений Кулиш 1983 года, уточнил источник в правоохранительных органах. В опере “Садко” он отодвигал расположен на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед — к зрителям.
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