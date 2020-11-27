Церемонію прощання з Марадоною достроково припинили через заворушення

Церемонія почалася о 26 листопада 6:00 (11:00 за часом Києва). Спочатку передбачалося, що вона завершиться о 16:00 (21:00 Київ), але через великий наплив відвідувачів влада вирішила продовжити заходи до 19:00 (00:00 Київ).

Однак о 15:55 влада несподівано припинила пускати людей до місця перебування труни з легендою футболу. За даними Infobae, таке рішення було прийнято родиною померлого через масові заворушення і неможливість силовиків контролювати людей, безперешкодно перелазити через паркани президентської резиденції в спробах пробратися до гробу Марадони.

В результаті тіло було вивезено на катафалку на кладовищі Джардін в Белла-Віста, в 20 км від Буенос-Айреса. Завдяки правоохоронним органам катафалку вдалося виїхати з оточення натовпу, що був незадоволений достроковим завершенням церемонії. Протягом усього шляху автомобіль їхав уздовж низки людей.

В ході церемонії ті, хто прийшов на прощання, не раз намагалися прорватися до резиденції, минаючи кордони і черги. Через це виникали зіткнення з правоохоронними органами. Військовим довелося застосувати гумові кулі, водяні гармати і димові шашки для упокорення присутніх. В результаті масових заворушень десятки осіб отримали пошкодження, число затриманих не повідомляється.

Дієго Марадона помер в середу у віці 60 років від зупинки серця.