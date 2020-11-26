Смерть Марадони: у Буенос-Айресі тисячі людей стоять у черзі аби попрощатися з футболістом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Тисячі людей прийшли до президентського палацу в столиці Аргентини, щоб попрощатися з колишнім гравцем і тренером збірної країни з футболу Дієго Марадоною, вже о 06:00 за місцевим часом (11:00 за київським часом) черга розтяглася на всю довжину площі перед будинком уряду, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ і трансляцію пресслужби адміністрації президента Аргентини.

У будівлю впускають невеличкими групами. За порядком стежать декілька десятків поліцейських.

Хоча в цілому на площі панує спокійна обстановка, приблизно о 07:20 біля входу до палацу відбулися інциденти. Бажаючі попрощатися з Марадоною знесли частину огорожі і спробували обійти чергу. Поліція відтіснила їх від будівлі.

Як розповіли журналістам городяни, які на момент початку церемонії прощання були ближче до кінця черги, вони зайняли місце ще напередодні ввечері і провели ніч на площі.

Пізніше ЗМІ повідомили, що через п’ять годин після початку церемонії черга до тіла не тільки не скоротилася, а й розтяглася ще на квартал. Багато людей в черзі тримають в руках портрети Марадони або одягнені в футболки з його ім’ям і форму клубів, в яких він грав. В очікуванні ті, хто прийшов, співають пісні і скандують “Марадона завжди буде живий”. Соціальна дистанція в черзі не дотримується, проте майже всі стоять в масках. Через спекотну погоду волонтери почали роздавати всім бажаючим питну воду.

Реакція фанатів в перші години після новини про смерть Дієго Марадони:

У той час як в черзі на вхід часто можна почути оплески і крики, на виході з будівлі панує тиша. Багато виходять зі сльозами. Раніше пресслужба адміністрації президента Аргентини повідомила, що в четвер прощання триватиме до 16:00 (21:00 за київським часом). У заяві не уточнювалося, чи буде продовжена церемонія в п’ятницю.

Прямий ефір з Буенос-Айреса:

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