Смерть Марадоны: в Буэнос-Айресе тысячи людей стоят в очереди чтобы попрощаться с футболистом

В здание впускают небольшими группами. За порядком следят несколько десятков полицейских.

Хотя в целом на площади царит спокойная обстановка, примерно в 07:20 у входа во дворец произошли инциденты. Желающие проститься с Марадоной снесли часть ограды и попытались обойти очередь. Полиция оттеснила их от здания.

Как рассказали журналистам горожане, которые на момент начала церемонии прощания были ближе к концу очереди, они заняли место еще накануне вечером и провели ночь на площади.

Позднее корреспондент сообщил, что спустя пять часов после начала церемонии очередь к телу не только не сократилась, но и растянулась еще на квартал. Многие люди в очереди держат в руках портреты Марадоны или одеты в футболки с его именем и форму клубов, в которых он играл. В ожидании пришедшие поют песни и скандируют “Марадона всегда будет жив”. Социальная дистанция в очереди не соблюдается, однако почти все стоят в масках. Из-за жаркой погоды волонтеры начали раздавать всем желающим питьевую воду.

Реакция фанатов в первые часы после новости о смерти Диего Марадоны:

В то время как в очереди на вход часто слышны аплодисменты и крики, на выходе из здания царит тишина. Многие выходят со слезами. Ранее пресс-служба администрации президента Аргентины сообщила, что в четверг прощание продлится до 16:00 (21:00 по киевскому времени). В заявлении не уточнялось, будет ли продолжена церемония в пятницу.

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