Центровий Лень відзначився 14 очками в матчі з Торонто Репторс
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За океаном відбувся поєдинок регулярного чемпіонату НБА в якому "Фінікс Санс" українця Олексія Леня в гостях змагався із канадським колективом "Торонто Репторс", передає кореспондент УНН.
На початку другої чверті український центровий в двох підряд атаках відзначився слем-данками. До великої перерви наш "бігмен" встиг обіграти під кільцем австрійця Якоба Поетла, забивши два бали, а також ще раз оформити влучний кидок згори.
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Активно Лень провів і завершення 3-ї чверті, однак в заключній 12-хвилинці він залишився на лаві запасних. Загалом за 18:05 українець став другим за результативністю у складі "сонячних" – 14 очок (6/9 двоочкові, 2/4 штрафні), а також 7 підбирань, 1 блок-шот і 1 передача. Сам поєдинок пройшов за переваги "Торонто" – 113:126.
Зауважимо, що Лень лідирує за підбираннями в НБА серед запасних гравців – в середньому по 9 відскоків за гру.
Додамо також, "Санс" мають 9 звитяг в 26 поєдинках, у "Репторс" 15 виграшів у 22 зустрічах.