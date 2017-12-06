Центровой Лень отметился 14 очками в матче с Торонто Рэпторс

В начале второй четверти Украинский центровой в двух подряд атаках отличился слэм-данками. К большому перерыву наш "бигмен" успел обыграть под кольцом австрийца Якоба Поетла, забив два балла, а также еще раз оформить точный бросок сверху.

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Активно Лень провел и завершения 3-й четверти, однако в заключительной 12-минутке он остался на скамейке запасных. Всего за 18:05 украинец стал вторым по результативности в составе "солнечных" - 14 очков (6/9 двухочковые, 2/4 штрафные), а также 7 подборов, 1 блок-шот и 1 передача. Сам поединок прошел с преимуществом "Торонто" - 113: 126.

Заметим, что Лень лидирует по подборам в НБА среди запасных игроков - в среднем по 9 отскоков за игру.

Добавим также, "Санс" имеют 9 побед в 26 поединках, в "Рэпторс" 15 выигрышей в 22 встречах.