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Трюдо пообіцяв швидку зустріч дипломатів з другим затриманим у Китаї канадцем

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Канадські дипломати в самий найближчий час отримають консульський доступ до другого затриманого в Китаї громадянина країни. Про це в п’ятницю заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо агентству The Canadian Press, інформує УНН з посиланням на місцеве видання The Globe and Mail.

Трюдо пообіцяв швидку зустріч дипломатів з другим затриманим у Китаї канадцем

“Ми домагаємося консульського доступу. По одній справі ми його вже отримали, по другій справі отримаємо в самий найближчий час”, — сказав він.

Раніше глава канадського МЗС Христя Фріланд повідомила, що в п’ятницю посол Канади в КНР Джон Маккаллум зустрівся в Пекіні з затриманим китайською владою канадцем Майклом Коврігом, і що в даний час Оттава домагається консульського доступу до другого затриманого — Майкла Спейвора. Міністр додала, що дипломати зараз працюють над тим, щоб “зрозуміти, в чому конкретно звинувачують канадських громадян”. За її словами, вона також знаходиться на зв’язку з сім’ями цих канадців, але відмовилася розкривати які-небудь подробиці їхнього спілкування.

Як повідомляв УНН, у Китаї затримали канадця, який організував зустрічі Кім Чен Ина і Денніса Родмана.

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