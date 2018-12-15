Трюдо пообіцяв швидку зустріч дипломатів з другим затриманим у Китаї канадцем
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Канадські дипломати в самий найближчий час отримають консульський доступ до другого затриманого в Китаї громадянина країни. Про це в п’ятницю заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо агентству The Canadian Press, інформує УНН з посиланням на місцеве видання The Globe and Mail.
“Ми домагаємося консульського доступу. По одній справі ми його вже отримали, по другій справі отримаємо в самий найближчий час”, — сказав він.
Раніше глава канадського МЗС Христя Фріланд повідомила, що в п’ятницю посол Канади в КНР Джон Маккаллум зустрівся в Пекіні з затриманим китайською владою канадцем Майклом Коврігом, і що в даний час Оттава домагається консульського доступу до другого затриманого — Майкла Спейвора. Міністр додала, що дипломати зараз працюють над тим, щоб “зрозуміти, в чому конкретно звинувачують канадських громадян”. За її словами, вона також знаходиться на зв’язку з сім’ями цих канадців, але відмовилася розкривати які-небудь подробиці їхнього спілкування.
Як повідомляв УНН, у Китаї затримали канадця, який організував зустрічі Кім Чен Ина і Денніса Родмана.