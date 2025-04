Трюдо пообіцяв швидку зустріч дипломатів з другим затриманим у Китаї канадцем

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Канадські дипломати в самий найближчий час отримають консульський доступ до другого затриманого в Китаї громадянина країни. Про це в п’ятницю заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо агентству The Canadian Press, інформує УНН з посиланням на місцеве видання The Globe and Mail.