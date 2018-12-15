Трюдо пообещал скорую встречу дипломатов со вторым задержанным в Китае канадцем

“Мы добиваемся консульского доступа. По одному делу мы его уже получили, по второму делу получим в самое ближайшее время”, — сказал он.

Ранее глава канадского МИД Христя Фриланд сообщила, что в пятницу посол Канады в КНР Джон Маккаллум встретился в Пекине с задержанным китайскими властями канадцем Майклом Ковригом, и что в настоящее время Оттава добивается консульского доступа ко второму задержанному — Майклу Спэйвору. Министр добавила, что дипломаты сейчас работают над тем, чтобы “понять, в чем конкретно обвиняют канадских граждан”. По ее словам, она также находится на связи с семьями этих канадцев, но отказалась раскрывать какие-либо подробности их общения.

Как сообщал УНН, в Китае задержали канадца, который организовал встречи Ким Чен Ына и Деннис Родмана.