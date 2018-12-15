Трюдо пообещал скорую встречу дипломатов со вторым задержанным в Китае канадцем
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Канадские дипломаты в самое ближайшее время получат консульский доступ ко второму задержанному в Китае гражданину страны. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо агентству The Canadian Press, передает УНН с ссылкой на местное издание The Globe and Mail.
“Мы добиваемся консульского доступа. По одному делу мы его уже получили, по второму делу получим в самое ближайшее время”, — сказал он.
Ранее глава канадского МИД Христя Фриланд сообщила, что в пятницу посол Канады в КНР Джон Маккаллум встретился в Пекине с задержанным китайскими властями канадцем Майклом Ковригом, и что в настоящее время Оттава добивается консульского доступа ко второму задержанному — Майклу Спэйвору. Министр добавила, что дипломаты сейчас работают над тем, чтобы “понять, в чем конкретно обвиняют канадских граждан”. По ее словам, она также находится на связи с семьями этих канадцев, но отказалась раскрывать какие-либо подробности их общения.
Как сообщал УНН, в Китае задержали канадца, который организовал встречи Ким Чен Ына и Деннис Родмана.