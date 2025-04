Трюдо пообещал скорую встречу дипломатов со вторым задержанным в Китае канадцем

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Канадские дипломаты в самое ближайшее время получат консульский доступ ко второму задержанному в Китае гражданину страны. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо агентству The Canadian Press, передает УНН с ссылкой на местное издание The Globe and Mail.