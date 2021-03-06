Тренер ФК “Львів” назвав головну ціль клубу на сезон

Цитата

“Не завжди проведення тренувального процесу залежить тільки від наших задумів. Напередодні виїзду в Запоріжжя планували одне заняття, але через не надто сприятливі погодні умови у Львові провели тренування дещо іншого характеру.

Зараз якихось критичних змін робити не буде. Втім, те, що потрібно якось перебудуватися — очевидно. Всі в процесі напрацювання. Будемо потроху змінювати команду. Прекрасно знаємо, що наша головна задача — залишитися в УПЛ. Саме тому будемо рухатися в напрямку виконання поставленого завдання”, — сказав коуч.

Доповнення

Наразі “Львів” замикає турнірну таблицю УПЛ — 12 набраних очок після 15-ти зіграних поєдинків.