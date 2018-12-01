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Трамп висловив співчуття у зв'язку зі смертю Джорджа Буша-старшого

Трамп висловив співчуття у зв'язку зі смертю Джорджа Буша-старшого

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Американський лідер Дональд Трамп висловив співчуття у зв'язку зі смертю 41-го президента США Джорджа Буша-старшого. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Трампа в Twitter.

"Меланія (дружина Дональда Трампа - ред.) та я приєднуємося до скорботної нації й сумуємо у зв'язку зі смертю колишнього президента Джорджа Буша-старшого, який пішов з життя минулої ночі. Завдяки його непідробним реалізму, розуму, що обеззброював та незмінною прихильності вірі, сім'ї та країні, президент Буш надихав покоління своїх співвітчизників-американців на державну службу", - заявив американський президент Дональд Трамп.

Він також додав про "непохитне лідерство" Буша-старшого та закладання їм фундаменту країни для "десятиліть процвітання".

Як повідомляв УНН, у віці 94 років помер Джордж Буш-старший.

Джордж Буш-старший — 41-й президент США. На цій посаді він перебував з 1989 по 1993 рік, обирався від Республіканської партії.

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