Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84516 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103579 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138563 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136444 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132388 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126503 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164624 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117954 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Киев  •  УНН

 • 8202 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

"Мелания (жена Дональда Трампа - ред.) и я присоединяемся к скорбящей нации и скорбим сами в связи со смертью бывшего президента Джорджа Буша-старшего, который ушел из жизни прошлой ночью. Благодаря его неподдельному реализму, уму, что обезоруживал и неизменной приверженности вере, семье и стране, президент Буш вдохновлял поколения своих соотечественников-американцев на государственную службу", - заявил американский президент Дональд Трамп.

Он также добавил о "непоколебимом лидерстве" Буша-старшего и формированию им фундамента страны для "десятилетнего процветания".

Как сообщал УНН, в возрасте 94 лет умер Джордж Буш-старший.

Джордж Буш-старший - 41-й президент США. На этой должности он находился с 1989 по 1993 год, избирался от Республиканской партии.

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