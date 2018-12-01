Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Трампа в Twitter.
"Мелания (жена Дональда Трампа - ред.) и я присоединяемся к скорбящей нации и скорбим сами в связи со смертью бывшего президента Джорджа Буша-старшего, который ушел из жизни прошлой ночью. Благодаря его неподдельному реализму, уму, что обезоруживал и неизменной приверженности вере, семье и стране, президент Буш вдохновлял поколения своих соотечественников-американцев на государственную службу", - заявил американский президент Дональд Трамп.
Он также добавил о "непоколебимом лидерстве" Буша-старшего и формированию им фундамента страны для "десятилетнего процветания".
Как сообщал УНН, в возрасте 94 лет умер Джордж Буш-старший.
Джордж Буш-старший - 41-й президент США. На этой должности он находился с 1989 по 1993 год, избирался от Республиканской партии.