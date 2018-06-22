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The Washington Post: батько дівчинки, яка потрапила на обкладинку Time, заявив, що її не розлучали з матір'ю

The Washington Post: батько дівчинки, яка потрапила на обкладинку Time, заявив, що її не розлучали з матір'ю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Батько маленької дівчинки з Гондурасу, фотографія якої на обкладинці журналу Time стала символом тяжкого становища нелегальних іммігрантів, заявив, що його дочка не була розлучена зі своєю матір’ю після того, як їх затримали на кордоні США і Мексики в рамках жорсткого курсу адміністрації американського президента Дональда Трампа. Про це повідомила в п’ятницю газета The Washington Post, яка зв’язалася з батьком дитини, інформує УНН.

Time в четвер розмістив на своєму сайті обкладинку нового номера: фотоколаж з Трампом і дворічної дівчинкою з Гондурасу, мати якої була затримана на кордоні США і Мексики. На обкладинці над дівчинкою Трамп байдуже дивиться на дитину, що плаче, поруч стоїть підпис: “Ласкаво просимо в Америку”. Як пояснила редакція журналу, фотографія дівчинки з Гондурасу стала на цьому тижні символом дебатів з міграційної політики. Причиною суспільної дискусії стала практика розлучення дітей і батьків, затриманих в рамках проведеної адміністрацією Трампа жорсткої лінії по боротьбі з міграцією, що отримала назву “політика нульової терпимості”.

Батько дівчинки Денис Хав’єр Варела Ернандес, який перебуває в Гондурасі, упізнав свою дочку на фото. Чоловік знав, що американські прикордонники розлучають затриманих на кордоні нелегальних мігрантів з їхніми дітьми, і почав турбуватися, що така ж доля спіткала його дочку і дружину. За словами Ернандеса, він навів довідки і дізнався, що його дружина, 32-річна Сандра Санчес, і дочка Янела разом перебувають в ув’язненні в пункті утримання нелегальних іммігрантів в місті Макаллен в штаті Техас. Батько дізнався, що його дочка не була розлучена з матір’ю.

Інформацію, яку повідомив Ернандес, підтвердили офіційні представники прикордонної служби США, а також заступник міністра закордонних справ Гондурасу Неллі Херес. Батько дівчинки заявив газеті, що він гордий, що його дочка стала символом “порушень прав людини”, що відбуваються на кордонах США, і що це допомогло переконати президента США Дональда Трампа скасувати практику розлучення мігрантів з дітьми. Незважаючи на те, що його дочка не була розлучена з матір’ю, це сталося з іншими дітьми, сказав чоловік. Ернандес висловив надію, що влада США надасть притулок його дружині і дочці і що він зможе слідом за ними приїхати в Америку.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс в п’ятницю висловила обурення тим, що політики з Демократичної партії США та засоби масової інформації, які опублікували фотографію Янели, стверджували, що вона була розлучена з матір’ю, не перевіривши, чи це так. “Це ганьба, що демократи і ЗМІ використовували фото маленької дівчинки, щоб домогтися своїх цілей, — написала Сандерс на своїй офіційній сторінці в мережі Twitter. — Її не розлучали з мамою. Єдиний поділ, який тут стався, — це поділ з фактами”.

It’s shameful that dems and the media exploited this photo of a little girl to push their agenda. She was not separated from her mom. The separation here is from the facts. Dems should join POTUS and fix our broken immigration system. #ChangetheLawshttps://t.co/Y6KrTp4Ulk

— Sarah Sanders (@PressSec) 22 червня 2018 р.

Як повідомляв УНН, Трамп підписав указ про припинення практики розлучення сімей нелегальних іммігрантів.

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