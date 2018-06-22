The Washington Post: отец девочки, попавшей на обложку Time, заявил, что ее разлучали с матерью

Time в четверг разместил на своем сайте обложку нового номера: фотоколлаж с Трампом и двухлетней девочкой из Гондураса, мать которой была задержана на границе США и Мексики. На обложке над девочкой Трамп безучастно смотрит на плачущего ребенка, рядом стоит подпись: “Добро пожаловать в Америку”. Как пояснила редакция журнала, фотография девочки из Гондураса стала на этой неделе символом дебатов по миграционной политике. Причиной общественной дискуссии стала практика разлучения детей и родителей, задержанных в рамках проводимой администрацией Трампа жесткой линии по борьбе с миграцией, получившей название “политика нулевой терпимости”.

Отец девочки Денис Хавьер Варела Эрнандес, находящийся в Гондурасе, узнал свою дочь на фото, опубликованном в мировых СМИ и широко разошедшемся в интернете. Мужчина знал, что американские пограничники разлучают задержанных на границе нелегальных мигрантов с их детьми, и начал беспокоиться, что такая же судьба постигла его дочь и жену. По словам Эрнандеса, он навел справки и узнал, что его жена, 32-летняя Сандра Санчес, и дочь Янела вместе находятся в заключении в пункте содержания незаконных иммигрантов в городе Макаллен в штате Техас. Отец узнал, что его дочь не была разлучена с матерью.

Информацию, которую сообщил Эрнандес, подтвердили официальные представители пограничной службы США, а также заместитель министра иностранных дел Гондураса Нелли Херес. Отец девочки заявил газете, что он горд, что его дочь стала символом “нарушений прав человека”, происходящих на границах США, и что это помогло убедить президента США Дональда Трампа отменить практику разлучения мигрантов с детьми. Несмотря на то, что его дочь не была разлучена с матерью, это произошло с другими детьми, сказал мужчина. Эрнандес выразил надежду, что власти США предоставят убежище его жене и дочери и что он сможет вслед за ними приехать в Америку.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу высказала возмущение тем, что политики из Демократической партии США и средства массовой информации, опубликовавшие фотографию Янелы, утверждали, что она была разлучена с матерью, не проверив, так ли это. “Это позор, что демократы и СМИ использовали фото маленькой девочки, чтобы добиться своих целей, — написала Сандерс на своей официальной странице в сети Twitter. — Ее не разлучали с мамой. Единственное разделение, которое тут произошло, — это разделение с фактами”.

It’s shameful that dems and the media exploited this photo of a little girl to push their agenda. She was not separated from her mom. The separation here is from the facts. Dems should join POTUS and fix our broken immigration system. #ChangetheLawshttps://t.co/Y6KrTp4Ulk

Как сообщал УНН, Трамп подписал указ о прекращении практики развода семей нелегальных иммигрантов.