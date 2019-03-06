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The Prodigy оголосили про скасування концертів

The Prodigy оголосили про скасування концертів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. The Prodigy скасовує всі концерти у зв’язку зі смертю вокаліста Кіта Флінта. Про це йдеться в заяві на сторінці музичного гурту в Facebook, інформує УНН.

Кіт Флінт був знайдений мертвим 4 березня в своєму будинку в графстві Ессекс. Йому було 49 років. У поліції не уточнили, за яких обставин помер музикант, але заявили, що не вважають причину смерті підозрілою. Пізніше The Prodigy оголосили, що він наклав на себе руки.

Після цього таблоїд The Sun повідомив, що незадовго до смерті Флінт виставив на продаж будинок в Ессексі після розлучення з дружиною. Також повідомлялося про спробу музиканта продати паб “The Leather Bottle”, яким він керував, через нападки з боку противників полювання на тварин. Видання Daily Mail також пов’язало смерть Флінта з депресією після розлучення з дружиною.

The Prodigy утворився в 1990 році, спочатку Флінт був в ній танцівником. Він дебютував в якості вокаліста з треком “Firestarter” з альбому “The Fat of the Land” в 1996 році. У числі нагород гурту — дві премії BRIT Awards, чотири премії MTV Video Music Awards, шість нагород MTV Europe Music Awards. Крім того, він був номінований на “Греммі”.

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