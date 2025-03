The Prodigy объявили об отмене концертов

Кит Флинт был найден мертвым 4 марта в своем доме в графстве Эссекс. Ему было 49 лет. В полиции не уточнили, при каких обстоятельствах умер музыкант, но заявили, что не считают причину смерти подозрительной. Позже The Prodigy объявила, что он покончил с собой.

После этого таблоид The Sun сообщил, что незадолго до смерти Флинт выставил на продажу дом в Эссексе после развода с женой. Также сообщалось о попытке музыканта продать паб “The Leather Bottle”, которым он управлял, из-за нападок со стороны противников охоты на животных. Издание Daily Mail также связало смерть Флинта с депрессией после развода с женой.

The Prodigy образовалась в 1990 году, первоначально Флинт был в ней танцором. Он дебютировал в качестве вокалиста с треком “Firestarter” из альбома “The Fat of the Land” в 1996 году. В числе наград группы — две премии BRIT Awards, четыре премии MTV Video Music Awards, шесть наград MTV Europe Music Awards. Кроме того, она была номинирована на “Грэмми”.