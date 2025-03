Тейлор Свіфт здобула головну премію MTV Video Music Awards

29-річна Свіфт отримала нагороду за ролик на композицію You Need To Calm Down. На премію в цій номінації претендували її співвітчизниця Аріана Гранде (Thank U, Next), британський репер 21 Savage (справжнє ім’я Шайа Бін Авраам-Джозеф) c кліпом на пісню A Lot, співачка Біллі Айліш з кліпом на пісню Bad Guy, група Jonas Brothers (Джонас Бразерс) з кліпом на пісню Sucker, а також репер Lil Nas X (справжнє ім’я Монтеро Ламар Хілл) з кліпом на пісню Old Town Road.

Премія за “Пісню року” присуджено реперу Lil Nas X за кліп на пісню Old Town Road. Перемога в даній номінації не дісталася канадському реперу Обрі Дрейк Грему (Drake) з композицією In My Feelings, Аріани Гранде (Thank U, Next), групі Jonas Brothers (Sucker), Леді Гага і Бредлі Куперу (Shallow) і Свіфт (You Need To Calm Down). Свіфт взяла реванш і була визнана найсильнішою в номінації “Відео на благо”.

17-річна Біллі Айліш завоювала нагороду в категорії “Наполегливий артист року”. Премії були також удостоєні діджеї з США The Chainsmokers і поп-співачка Бібі Рекса (кращий танець), південнокорейська група BTS і Halsey (кращий K-pop), Гранде і поп-дует з Піттсбурга Social House (пісня літнього сезону).

У минулому році перемогу в номінації “Відео року” отримала співачка Каміла Кабельо з відеокліпом на пісню Havana. Всього ця 22-річна кубино-американська виконавиця була представлена ​​в п’яти номінаціях. Крім головної нагороди, їй також вдалося отримати статуетку в категорії “Кращий артист року”.

Премія MTV Video Music Awards була заснована музичним телеканалом MTV в 1984 році, ставши згодом одним із найпрестижніших нагород у сфері створення відеокліпів. Її лауреатам традиційно вручають статуетки у вигляді астронавта в скафандрі з прапором, на якому зображений логотип телеканалу.

Як повідомляв УНН, Тейлор Свіфт очолила список найбільш високооплачуваних співачок 2019 року за версією американського журналу Forbes, заробивши 185 млн доларів.