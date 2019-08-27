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Тейлор Свифт получила главную премию MTV Video Music Awards

Тейлор Свифт получила главную премию MTV Video Music Awards

Киев  •  УНН

 • 28623 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Поп-звезда Тейлор Свифт завоевала премию MTV Video Music Awards (MTV VMA) в самой престижной номинации “Видео года”. 36-я церемония вручения награды, присуждаемой за создание видеоклипов, состоялась в понедельник в концертном зале Prudential Center в штате Нью-Джерси, сообщает УНН.

29-летняя Свифт получила награду за ролик на композицию You Need To Calm Down. На премию в этой номинации претендовали ее соотечественница Ариана Гранде (Thank U, Next), британский рэпер 21 Savage (настоящее имя Шайа Бин Авраам Джозеф) c клипом на песню A Lot, певица Билли Айлиш с клипом на песню Bad Guy, группа Jonas Brothers (Джонас Бразерс) с клипом на песню Sucker, а также рэпер Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) с клипом на песню Old Town Road.

Премия за “Песню года” присуждено рэперу Lil Nas X за клип на песню Old Town Road. Победа в данной номинации не досталась канадском рэперу Обри Дрейк Грэму (Drake) с композицией In My Feelings, Ариане Гранде (Thank U, Next), группе Jonas Brothers (Sucker), Леди Гага и Брэдли Куперу (Shallow) и Свифт (You Need To Calm Down). Свифт взяла реванш и была признана сильнейшей в номинации “Видео на благо”.

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17-летняя Билли Айлиш завоевала награду в категории “Настойчивый артист года”. Премии были также удостоены диджеи из США The Chainsmokers и поп-певица Биби Рекса (лучший танец), южнокорейская группа BTS и Halsey (лучший K-pop), Гранде и поп-дуэт из Питтсбурга Social House (песня летнего сезона).

В прошлом году победу в номинации “Видео года” получила певица Камила Кабельо с видеоклипом на песню Havana. Всего эта 22-летняя кубино-американская исполнительница была представлена ​​в пяти номинациях. Кроме главной награды, ей также удалось получить статуэтку в категории “Лучший артист года”.

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Премия MTV Video Music Awards была основана музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одним из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.

Как сообщал УНН, Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 2019 по версии американского журнала Forbes, заработав 185 млн долларов.

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