Тенісистка Ястремська перемогла на старті турніру в Палермо

Одеситка, маючи сьомий номер посіву на турнірі в Палермо, обіграла на старті основи Сару Соррібес-Тормо з Іспанії — 6:3, 6:4.

Наступна суперниця нашої співвітчизниці визначиться у поєдинку між словенкою Тамарою Зідансек (71 в світі) і Осеан Додан (116) з Франції.

Зауважимо, що на ці змагання була заявлена Леся Цуренко, проте в останній момент вона відмовилася від виступів через травму. Марта Костюк подолала перше коло кваліфікації, однак поступилася в другому.