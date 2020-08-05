Тенісистка Ястремська перемогла на старті турніру в Палермо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого раунду турніру WTA International “Palermo Ladies Open”, що проходить в Палермо, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
Одеситка, маючи сьомий номер посіву на турнірі в Палермо, обіграла на старті основи Сару Соррібес-Тормо з Іспанії — 6:3, 6:4.
Наступна суперниця нашої співвітчизниці визначиться у поєдинку між словенкою Тамарою Зідансек (71 в світі) і Осеан Додан (116) з Франції.
Зауважимо, що на ці змагання була заявлена Леся Цуренко, проте в останній момент вона відмовилася від виступів через травму. Марта Костюк подолала перше коло кваліфікації, однак поступилася в другому.