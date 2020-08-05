Теннисистка Ястремская победила на старте турнира в Палермо
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй раунд турнира WTA International “Palermo Ladies Open”, который проходит в Палермо, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Одесситка, имея седьмой номер посева на турнире в Палермо, обыграла на старте основы Сару Соррибес-Тормо из Испании — 6:3, 6:4.
Следующая соперница нашей соотечественницы определится в поединке между словенкой Тамарой Зидансек (71 в мире) и Осеан Добавлен (116) из Франции.
Заметим, что на эти соревнования была заявлена Леся Цуренко, однако в последний момент она отказалась от выступлений из-за травмы. Марта Костюк преодолела первый круг квалификации, однако уступила во втором.