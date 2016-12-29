Телеканал HBO назвав В.Ломаченка найкращим боксером світу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Телеканал HBO в заключному випуску передачі "Fight Game" в 2016 році назвав українського боксера, чемпіона світу в першій легкій вазі за версією WBO Василя Ломаченка найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії, передає УНН з посиланням на сайт спортсмена.
Зазначається, що рейтинг каналу HBO трохи відрізняється від звичного. У звичайному варіанті враховуються заслуги за останні кілька років.
Проте список HBO представляє список боксерів без урахування їх давніх заслуг, а з урахуванням їх реальної сили на сьогоднішній день.
Так, у п'ятірці насильніших боксерів світу за версією НВО перше місце посів В.Ломаченко.
2. Геннадій Головкін (Казахстан);
3. Андре Уорд (США);
4. Сергій Ковальов (Росія);
5. Роман Гонсалес (Нікарагуа).
Нагадаємо, українця Василя Ломаченка визнано найкращим боксером року за версією Boxing News 24.