Телеканал HBO назвал В.Ломаченко лучшим боксером мира
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Телеканал HBO в заключительном выпуске передачи "Fight Game" в 2016 году назвал украинского боксера, чемпиона мира в первом легком весе по версии WBO Василия Ломаченко лучшим боксером мира независимо от весовой категории, передает УНН со ссылкой на сайт спортсмена.
Отмечается, что рейтинг канала HBO немного отличается от привычного. В обычном варианте учитываются заслуги за последние несколько лет.
Однако список HBO представляет список боксеров без учета их давних заслуг, а с учетом их реальной силы на сегодняшний день.
Так, в пятерке сильнейших боксеров мира по версии НВО первое место занял В.Ломаченко.
2. Геннадий Головкин (Казахстан)
3. Андре Уорд (США);
4. Сергей Ковалев (Россия);
5. Роман Гонсалес (Никарагуа).
Напомним, украинца Василия Ломаченко признали лучшим боксером года по версии Boxing News 24.