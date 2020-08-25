Таран запевнив, що поставлені Зеленським завдання будуть виконані у повному обсязі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Завдання, визначені Міністерству оборони України вищим керівництвом держави, будуть виконані у повному обсязі. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, наголосивши, зокрема, на дотриманні українськими захисниками повного та всеосяжного режиму припинення вогню, повідомили УНН у пресслужбі оборонного відомства.
"Поставлені Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України Володимиром Зеленським першочергові завдання Міністерству оборони України, будуть виконані у повному обсязі", - цитує пресслужба керівника оборонного відомства Андрія Тарана.
За словами міністра, серед пріоритетних завдань Міноборони є подальше реформування ЗСУ, розвиток та посилення їх бойових спроможностей, імплементація стандартів НАТО на шляху подальшої інтеграції України до євроатлантичного простору. Це також забезпечення новітніми зразками озброєння та військової техніки підрозділів українського війська, передусім тих, які наразі виконують бойові завдання в районі ООС.
"Міністр також наголосив на дотриманні українськими захисниками повного та всеосяжного режиму припинення вогню і продовженні вирішення ситуації на Сході України політико-дипломатичним шляхом", - сказано у повідомленні.
Таран зазначив також, що не менш вагомим блоком завдань є продовження політики, спрямованої на посилення соціального захисту військовослужбовців, зокрема і "мотиваційний пакет".
"Андрій Таран зазначив, що усі ці завдання є надважливими і вимагають від керівництва військового відомства та усього особового складу Збройних Сил України консолідації зусиль, наполегливості та цілеспрямованості. Він підкреслив, що Збройні Сили України готові до якісного виконання поставлених завдань", - зазначили у Міноборони.
Нагадаємо, Таран підписав наказ про прийняття на озброєння ракетного комплексу "Нептун".