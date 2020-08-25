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Таран заверил, что поставленные Зеленским задачи будут выполнены в полном объеме

Киев • УНН

 • 11901 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Задачи, определенные Министерству обороны Украины высшим руководством государства, будут выполнены в полном объеме. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, подчеркнув, в частности, соблюдение украинскими защитниками полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, сообщили УНН в пресс-службе оборонного ведомства.

Таран заверил, что поставленные Зеленским задачи будут выполнены в полном объеме

"Поставленные Президентом Украины - Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Владимиром Зеленским первоочередные задачи Министерству обороны Украины, будут выполнены в полном объеме", - цитирует пресс-служба руководителя оборонного ведомства Андрея Тарана.

По словам министра, среди приоритетных задач Минобороны - дальнейшее реформирование ВСУ, развитие и усиление их боевых возможностей, имплементация стандартов НАТО на пути дальнейшей интеграции Украины в евроатлантическое пространство. Это также обеспечение новейшими образцами вооружения и военной техники подразделений украинской армии, прежде всего тех, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе ООС.

"Министр также отметил соблюдение украинскими защитниками полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и продолжение решения ситуации на Востоке Украины политико-дипломатическим путем", - говорится в сообщении.

Таран отметил также, что не менее весомым блоком задач является продолжение политики, направленной на усиление социальной защиты военнослужащих, в том числе и "мотивационный пакет".

"Андрей Таран отметил, что все эти задачи важны и требуют от руководства военного ведомства и всего личного состава Вооруженных Сил Украины консолидации усилий, настойчивости и целеустремленности. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины готовы к качественному выполнению поставленных задач", - отметили в Минобороны.

Напомним, Таран подписал приказ о принятии на вооружение ракетного комплекса "Нептун".

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