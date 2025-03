Талібан похизувався трофейною зброєю США

Деталі

Так, фотографії показують парад на честь Дня незалежності Афганістану, який пройшов у четвер в місті Калат, столиці провінції Забул.

Як зазначає CNN, на фотографіях в руках талібів помітили карабіни M4, які США постачали афганським силам в останні роки.

Відзначається, що під час захоплення військових баз по всьому Афганістану, таліби захопили також і величезні запаси зброї і транспортних засобів, в тому числі сучасні бронемашини з протимінним захистом (MRAP) і американські армійські позашляховики Хамві.

За даними CNN, в останні дні були також помічені бойовики, що патрулюють з американськими гвинтівками M16.

#Zabul: ‘Changed Taliban’ with their American guns showcasing their power in Qalat city of the province. Mercenaries for hire, just like their bosses, Pak Army and ISI, would kill their people for the highest bidder, this time for the Americans! #Afghanistan pic.twitter.com/J6jIJX6dcS

— Mustajab Khawaja (@MustajabKM) August 20, 2021

Додамо

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

В аеропорт Кабула припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп бажаючих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

pic.twitter.com/ZDgmrwc20L

— hurtg0d (@ultradeadd) August 20, 2021

Special Forces of the Islamic Emirate of #Afghanistan, in Qalat, the capital of Zabul are marching. #Taliban pic.twitter.com/QXPMc7OIzE

— Red Team (@RedTeamOne) August 20, 2021