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Талибан похвастался трофейным оружием США

Талибан похвастался трофейным оружием США

Киев  •  УНН

 • 26050 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В сети появились многочисленные фото и видео бойцов Талибана, размахивающих захваченным американским оружием, передает УНН.

Детали

Так, фотографии показывают парад в честь Дня независимости Афганистана, который прошел в четверг в городе Калат, столице провинции Забул.

Как отмечает CNN, на фотографиях в руках талибов заметили карабины M4, которые США поставляли афганским силам в последние годы.

Отмечается, что во время захвата военных баз по всему Афганистану, талибы захватили также и огромные запасы оружия и транспортных средств, в том числе современные бронемашины с противоминной защитой (MRAP) и американские армейские вседорожники Хамви.

По данным CNN, в последние дни были также замечены боевики, патрулирующие с американскими винтовками M16.

#Zabul: ‘Changed Taliban’ with their American guns showcasing their power in Qalat city of the province. Mercenaries for hire, just like their bosses, Pak Army and ISI, would kill their people for the highest bidder, this time for the Americans! #Afghanistan  pic.twitter.com/J6jIJX6dcS

— Mustajab Khawaja (@MustajabKM) August 20, 2021

Добавим

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.

pic.twitter.com/ZDgmrwc20L

— hurtg0d (@ultradeadd) August 20, 2021

Special Forces of the Islamic Emirate of #Afghanistan, in Qalat, the capital of Zabul are marching. #Taliban pic.twitter.com/QXPMc7OIzE

— Red Team (@RedTeamOne) August 20, 2021

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