Т.Чорновіл: Росія може "осідлати" акції в Білорусі у разі серйозного збурення населення

“Відмінність, яка відрізняє Білорусь від України, в них, якщо дійде справа до дуже серйозного збурення населення, то немає жодної гарантії, що такі акції не осідлає Росія. І раптом може виявитися, що в Білорусі Майдан пройде за російським сценарієм. І Лукашенка можуть змістити”, — наголосив він.

На думку експерта, після такого сценарію “стовідсоткову владу в Білорусі може отримати хтось, хто буде повністю контролюватися з Кремля”.

“І такі можливості є. І те, що це буде зроблено на російських штиках, це теж абсолютно можливо, що Росія прийде туди як миротворець тощо”, — вважає екс-депутат.

Тобто, для Білорусі, переконаний Т.Чорновіл, на відміну від України 2013-2014 років, фактор російського впливу є набагато серйознішим.

Проте, на думку експерта, сьогоднішні акції протесту, які відбуваються у Білорусі, не виглядають поки спровокованими з Москви.

“Вони виглядають як реальні, які спровокував своїми немудрими діями сам Лукашенко. Самі люди піднялися реально. При цьому дуже часто люди, які ніколи не виходили раніше на акції. Тобто, він збурив зовсім інший пласт. Тобто, Лукашенко сам спровокував, і ця акція носить доволі самостійний характер. Вона навряд чи зроблена Росією, але Росія, думаю, придивилася б. Це не схоже, щоб це була та акція, яку Росія могла би використати активно проти Лукашенка. Це мало б бути щось набагато жорстокіше і жорсткіше. Але така можливість, як на президентських виборах (президентських виборах Білорусі — ред.) може повторитися, і Росія може дійсно на це вплинути”, — резюмував він.

Нагадаємо, 25 березня представники правоохоронних органів перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів”, який опозиція мала намір провести в центрі Мінська у зв’язку зі святкуванням Дня волі.

Сьогодні, 26 березня білоруська опозиція вирішила провести черговий мітинг у знак протесту проти насильницького придушення та арештів активістів з нагоди Дня Волі у суботу.

У посольстві США в Білорусі і Європейському союзі засудили затримання активістів у Мінську.