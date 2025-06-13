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Ситуація на фронті: де найбільше боїв та атак ворога - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1558 перегляди

Минулої доби найбільша активність ворога спостерігалась на Покровському та Новопавлівському напрямках. Також росіяни були активні на Курському напрямку, завдавши 18 авіаударів.

Ситуація на фронті: де найбільше боїв та атак ворога - карта від Генштабу

Майже половина з 209 бої на фронті за минулу добу сталося на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському, також ворог активніший на Курському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 13 червня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 12 червня, пише УНН.

Загалом, за вчора зафіксовано 209 бойових зіткнень

- повідомили в Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 124 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 108 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3135 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, 4 артилерійські засоби та два пункти управління російських загарбників", - ідеться у зведенні.

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Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив одну наступальну дію поблизу населеного пункту Малинівка.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив чотири атаки в районі Новоандріївки та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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